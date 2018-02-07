雲林高階警官異動 新任虎尾分局長陳立祺是女性

五名新任的分局長宣誓就職。（記者詹士弘攝）

2018-02-07 16:51

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣高階警官調動，包括2名副局長、督察長、主任秘書及5個分局長都換人，其中新虎尾分局長陳立祺有著中性的姓名，卻是位女性，在一群男警官中顯得格外耀眼。

雲林縣警察局卸、新任分局長交接典禮今天下午舉行，典禮由副縣長丁彥哲主持，5名新任分局長在各級民意代表及各界人士觀禮下，宣誓就職到任，交接儀式簡單隆重。典禮中也向各界介紹新任副局長、主任秘書及督察長，一同為雲林縣治安工作打拼。

新任副局長卓金益由雲林縣警察局督察長陞任，曾任雲林縣警察局斗六分局長、福建省連江縣警察局督察長、雲林縣警察局督察長等職務。

新任副局長林明志，由內政部警政署花蓮港務警察總隊副總隊長調任，曾任內政部警政署鐵路警察局花蓮分局長、內政部警政署鐵路警察局高雄分局長等職務。

新任主任秘書潘錫輝，由嘉義市政府警察局主任秘書調任，曾任彰化縣警察局鹿港分局長、南投縣政府警察局南投分局長等職務。

新任督察長余鴻恩，由雲林縣警察局主任秘書調任，曾任雲林縣警察局北港分局長、雲林縣警察局斗六分局長等職務。

新任斗南分局長黃福良，由嘉義縣警察局布袋分局長調任，曾任新竹縣政府警察局橫山分局長、新竹縣政府警察局新埔分局長、新竹縣政府警察局民防管制中心主任等職務。

新任虎尾分局長陳立祺，由新竹縣政府警察局新埔分局長調任，曾任臺北市政府警察局犯罪預防科股長、臺北市政府警察局萬華分局保防組組長等職務。

新任西螺分局長符基強，由臺東縣警察局成功分局長調任，曾任臺北市政府警察局文山第二分局督察組組長、臺北市政府警察局中正第二分局督察組組長、臺北市政府警察局士林分局督察組組長等職務。

新任北港分局長廖志明，由南投縣政府警察局集集分局長調任，曾任宜蘭縣政府警察局秘書科科長、宜蘭縣政府警察局羅東分局副分局長等職務。

新任臺西分局長曾學貴，由屏東縣政府警察局恆春分局長調任，曾任臺北市政府警察局交通警察大隊綜合組組長、臺北市政府警察局北投分局交通組組長等職。

五名新到任的分局長，由左至右分別是斗南分局長黃福良、虎尾分局長陳立祺、西螺分局長符基強、北港分局長廖志明及、臺西分局長曾學貴。（記者詹士弘攝）

雲林高階警局異動，新虎尾分局長陳立祺是其中唯一的女性主管。（記者詹士弘攝）