網售大麻菸油加入電子菸 毒販被警盯

劉嫌販賣大麻各式製品。（記者鄭景議攝）

2018-02-07 16:27

〔記者鄭景議／台北報導〕高雄市男子劉俊源，以掛羊頭賣狗肉的方式在購物網站架設賣場，販售大麻及大麻製品，其中甚至有大麻菸油，供買家加入電子菸後吸食，外觀模樣與一般電子菸無異，台北市內湖警分局康樂派出所日前接獲線報，上個月31日逮捕劉嫌，訊後將劉嫌依毒品危害防制條例移送法辦。

警方調查，25歲的劉俊源，有毒品前科，在蝦皮上以販售球鞋或是T-SHIRT來掩藏，實際上接觸販賣的都是大麻或是大麻製品，劉嫌再以超商店到店、宅配等方式貨運寄送大麻，企圖規避警方查緝。

網友向警方舉報後，警方上月31持士林地檢署拘票前往高雄市三民區，拘提劉嫌及洪姓、邱姓關係人，在屋內查扣大麻2包、研磨器、包裝袋及做案用手機等證物，並同時兵分多路，在台北市、新北市分別查獲12名藥腳。

劉嫌還販賣近年來大麻吸食的新趨勢「大麻菸油」，大麻菸油加入電子菸後，吸食時與一般電子菸無異，抽起來也無特殊異味，難以被察覺，是近年呼麻的新趨勢，仍被警方察覺逮捕。

警方呼籲，民眾勿持僥倖心態以身試法，近期執行「安居緝毒計畫」專案，目標放在民眾生活周遭可能感受到的毒品威脅，民眾在住家發現可疑人士或傳出異味，可立即向警察單位舉發。

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