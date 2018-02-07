「他不重，他是我兄弟」 衣領繡名背後有一段兄弟情

2018-02-07 16:27

〔記者許國楨／台中報導〕台中市程姓男子離家後迷途，巡邏警方見他站在路口徘徊，且低溫下僅著單薄上衣，上前關心卻無法溝通，將他帶回警所後，發現衣領上繡有姓名與電話，但撥打卻無人接聽，後來查詢失蹤人口聯絡上家屬，程男胞兄焦急趕到向警方表示，父母過世後，有智能障礙的弟弟都是由他照顧，擔心弟弟趴趴走，才在衣領繡上名字與電話，還好人平安無事，疼惜手足的神情溢於言表。

台中市第五分局北屯派出所警員林子權前晚巡經太原路與北屯路口，發現52歲程男穿著微薄上衣而上前關心，發覺對方只會比手畫腳無法溝通，因天氣十分寒冷，低溫下探不到10度，林員擔心這名男子失溫發生意外，便請他先至派出所休息並協助聯絡家人。

由於程男未帶任何證件，員警只得從其身上探尋蛛絲馬跡，發現衣領上繡著名字及聯絡電話，但撥打卻轉入語音信箱，尋親進度頓時陷入膠著，員警靈機一動，從失蹤人口中查詢，發現程男在3年前也曾經走失，透過檔案中資料順利聯絡到程男胞兄。

程男哥哥匆匆忙忙走進派出所，看見弟弟安全才放下心中大石並向員警表示，弟弟患有智能障礙，父母過世後都是由他照顧，但自己平日也要工作，家裡門鎖因怕弟弟趁人不注意自行出門，特地裝在門內，可由外面鎖上，但弟弟還是有辦法出門。

且弟弟平時很乖，但常在低溫來臨時跑出門，令他們也感到不解及困擾，平時與弟弟住在潭子，不知道弟弟如何走到北屯，但看到弟弟平安無事，很感謝警察的協助。