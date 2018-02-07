動員124名人力 雲林檢警破獲毒品案11人全押

虎尾分局結合海巡署及航空警察局查扣毒品原料麻黃75餘公斤。（記者廖淑玲攝）

2018-02-07 14:27

〔記者廖淑玲／雲林報導〕空中、地面一起來，雲林檢警結合海巡署、航空警察局等破獲多起重大毒品案，查扣海洛因219.6公克、安非他命21.22公克、K他命3公斤多，毒品原料麻黃素75餘公斤及贓款41餘萬元，涉案11人全押。

雲林地檢署執行安居緝毒專案，由檢察官朱啟仁指揮虎尾分局、海巡署、航空警察局，查獲劉姓男子（42歲）涉嫌在106年11月間，委由不知情航空貨運承攬公司載運毒品原料麻黃素，自香港起運運抵臺灣，查扣75.496公斤。

檢警並自1月底擴大偵辦，動員124名人力、搜索23處所，查獲販賣毒品及施用毒品者22人，查獲海洛因等毒品及販毒所得41萬1600元、行動電話4支等物，複訊後將劉男等11人聲請羈押禁見獲准，大竟全功。

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雲林檢警破獲毒品案，涉案11人全押。（記者廖淑玲攝）

虎尾分局查扣毒品原料麻黃75餘公斤。（記者廖淑玲攝）

虎尾分局破獲毒品原料麻黃75餘公斤。（記者廖淑玲攝）