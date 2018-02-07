花蓮國盛六街2棟倒塌大樓 仍有32人失聯

花蓮國盛六街2、4號的白金雙星大樓及國盛六街41號吾居吾宿大樓嚴重傾斜，歷經救難人員一晚的搶救，總共救出68人，現場無人受困，但目前仍有32人失聯。（記者王峻祺攝）

2018-02-07 12:57

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮地區6日晚間11點50分發生規模6有感地震，共造成4棟大樓傾斜倒塌，位在國盛六街2、4號的白金雙星大樓及國盛六街41號吾居吾宿大樓嚴重傾斜，歷經救難人員1晚的搶救，總共救出68人，現場無人受困，但目前仍有32人失聯。

花蓮縣災害應變中心截至今天12時災情統計，白金雙星大樓及吾居吾宿大樓除1樓停車場經結構技師評估無法破壞外，其餘各樓層均由救難人員清查完畢，現場無人受困。

花蓮縣消防局表示，國盛六街2號、4號，2號設籍65戶，67人，已聯繫43人，4號未設籍，失聯共計24人。國盛六街41號，計21戶33人，已聯繫25人，失聯計8人。

目前最嚴重的雲門翠堤大樓，則已救出71人，失聯139人，其中位於2樓的漂亮生活會館失聯10人，總計罹難者2名。

花蓮縣災害應變中心截至今天12時災情統計，白金雙星大樓及吾居吾宿大樓除一樓停車場經結構技師評估無法破壞外，其餘各樓層均由救難人員清查完畢，現場無人受困。 （記者王峻祺攝）