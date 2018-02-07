「以後不要碰我身體」男猥褻3男童 手機傳訊露餡被判刑

2018-02-07 12:49

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕在嘉義縣某超商工作的26歲蔡姓男子，認識3名就讀國小的男童，利用男童對性事懵懂無知，多次以載送出遊的機會，在車上分別對3名男童伸出狼爪，做出親吻、擁抱、撫摸下體等舉動，以滿足其性慾，嘉義地院今（7）日依對未滿14歲男子犯猥褻共5罪，判刑2年。

另外，蔡男被控對其中一名受害男童口交，並要求男童為其打手槍，法官調查後，因認為證據不足而判無罪。

未婚的蔡男，退伍後即在超商工作，民國104年9月至10月間在超商認識就讀國小的10歲男童東東（化名）、東東的7歲弟弟照照（化名）以及另名9歲男童米米（化名）。

判決指出，蔡男於105年3月至10月間，多次開車載單獨1位男童或2、3名男童一同出遊，分別在某寺廟旁活動中心廣場等處的車子上，對男童伸出狼爪，做出親吻、擁抱、撫摸下體等舉動，猥褻次數共5次。

後來，男童東東的伯父發現東東向蔡男傳送「以後不要碰我身體」等手機訊息後，即告知東東就讀的學校，經校方通報嘉義縣社會局、警方，蔡男犯行始東窗事發。

判決指出，蔡男事後坦承犯行，賠償米米家屬5萬元和解，惟尚未與東東、照照兄弟的家屬和解；法官考量蔡男無前科，但事後仍持續與東東兄弟聯繫，東東兄弟家屬認為已影響其子價值觀，請求對蔡男從重量刑，法官因而未給予蔡男緩刑機會。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆