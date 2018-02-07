竹縣警成立科技犯罪偵查隊 數位鑑識實驗室揭牌

新竹縣政府警察局刑事警察大隊成立「科技犯罪偵查隊」，並設立「數位鑑識實驗室」，添賺多項先進數位鑑識及偵防設備，今早揭牌正式成軍。（記者廖雪茹攝）

2018-02-07 12:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕資訊時代，愈來愈多的網路犯罪問題，新竹縣政府警察局刑事警察大隊成立「科技犯罪偵查隊」，並設立「數位鑑識實驗室」，添賺多項先進數位鑑識及偵防設備，今早揭牌正式成軍。

警察局局長張榮興表示，犯罪型態不斷推陳出新，電腦犯罪、白領犯罪及經濟犯罪多是利用科技手法，甚至傳統販毒集團及幫派利用網路科技犯罪件數也年年增加；在制敵機先下，警局引進最先進數位鑑識及偵防設備，未來將持續研發巨量分析資料庫等工具，提供更多偵查利器。

「科技犯罪偵查隊」和「數位鑑識實驗室」，今早在縣長邱鏡淳、新竹地檢署檢察局檢察長姜貴昌、科技部新竹科學園區管理局、同業公會及工業研究院代表一同揭牌。

邱鏡淳表示，犯罪手法日新月異，偵查難度也日益升高，未來治安單位將面臨更為嚴峻的挑戰；為此，縣警局由各分局遴選具資訊安全、網路科技犯罪偵查專業的人才，同時成立科技犯罪偵查隊，希望更強化、精進辦案技巧。

張榮興表示，去年底查獲安非他命原料氯假麻黃鹼660公斤，製成後可讓1320萬人次吸食，科偵隊就是利用大數據分析，搭配國道即時車行系統偵辦。去年12月28日利用國道即時車行系統及M-POLICE攔查資訊，在苗栗地區查獲徐嫌等2名詐欺車手集團。12月30日也利用手機取證鑑識工具分析毒品來源，在湖口鄉查獲製造第三級毒品「喵喵」工廠，並查扣半成品174公斤成品12.7公斤。

張榮興說，目前除了使用的手機取證鑑識工具外，更增購「電腦鑑識工具包」，未來將以成立「大數據分析治安情資整合平臺」為目標，期望能將原有的犯罪資料庫，與其他公私立企業可用於偵查的資料整合，進行關聯分析，以增加破案契機。

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