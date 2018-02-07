中正橋試槍案 主嫌殺人未遂等罪起訴

2018-02-07 12:14

〔記者謝君臨／台北報導〕目前在押的41歲車行老闆李志浩，去年12月朝雙北交通樞紐中正橋試槍，誤擊36歲吳姓女騎士嘴巴，造成吳女臉頰破洞、牙齒斷裂、舌頭險斷，所幸送醫後無生命危險；事後除了凶槍之外，檢警又起出17支空氣槍，其中12把經鑑定具有殺傷力，最強1把長槍動能甚至超過300焦耳，比警方配槍威力還強大；台北地檢署今依殺人未遂、持有槍枝等罪，起訴李志浩及共犯等5人，李下午移審台北地院。

被起訴的除了李志浩，還包括35歲的李妻門平、22歲員工李定勳、36歲劉育昇、37歲曾奕昌，其中李定勳協助李志浩在橋墩上張貼靶紙，除了是殺人未遂共犯，還涉寄藏槍枝罪嫌，至於門、劉、曾則協助李志浩先將槍枝藏到門的新店娘家，而後再運至宜蘭，涉犯滅證、寄藏槍枝等罪嫌。

檢警調查，吳女於去年12月7日凌晨1時許，騎車行經中正橋下，突感面部疼痛，停車檢查發現臉頰破了一個大洞，牙齒也脫落，口齒不清向119求救，到院檢查舌頭受創嚴重，差點斷裂，醫生緊急處理，從嘴巴中起出一顆彈頭。

檢警追查發現，李志浩要求李定勳在橋墩上貼靶紙，自己則在車行旁騎樓持空氣鎗射靶，橋墩上共有11處彈著點，未料李志浩槍法不準，波及無辜吳女；兩人被查緝到案，否認有殺人犯意，北檢翌日依違反槍砲彈藥刀械管制條例，諭令李定勳5萬元交保，另依殺人未遂罪聲押李志浩，法院9日凌晨准押。

而後，檢警發現查扣的「凶槍」無法擊發，懷疑他「狸貓換太子」藏匿槍枝，兵分多路前往李志浩住家、員工住家追查，一舉查獲16把空氣槍，並找出當天擊傷吳女的「凶器」；據統計，檢警前後總共查扣李嫌18把空氣槍，經送鑑定有12把具有殺傷力，依規定沒入。