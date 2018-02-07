幼女託雇主遭百般凌虐 母容忍也被訴

2018-02-07 12:13

［記者謝武雄／桃園報導］桃園檢警調查龍潭某食品店負責人王榆貿，涉嫌對5歲女童案凌虐、強制性交遭起訴，檢察官發現王榆貿對女童不僅強制口交、還用牙刷刷女童下體、剃光頭、動輒毆打、學狗爬，但女童母親明知女兒遭凌虐，卻置之不理，檢察官今天涉嫌傷害共犯將女童母親起訴。

檢方調查，女童母親在王榆貿食品店工作深獲信賴，還全權負責拓展新店事宜，去年7月女童放暑假，其母親無暇照顧，擔心女兒變壞，才將女兒委託王榆貿照顧，未料，王榆貿不僅將女童頭髮以刮鬍刀剃光，還動輒以手機電源線毆打女童，甚至叫女童磕頭100次認錯，更誇張的是，王榆貿在家裡不穿衣服，也不准女童穿衣，還手淫將精液射在女童臉上、強迫口交，還逼迫女童喝尿，用牙刷刺入女童下體，更叫女童學狗趴，女童以line向媽媽求救，但女童母親仍未將其帶回，甚至在烈日下罰跪30分鐘來處罰女童。

女童被虐隔天，女童母親即已發現，承辦本案的檢察官葉益發訊問女童母親，為何身為媽媽能容忍小孩被如此對待，沒想到女童母親卻回答說「都這樣了，我能怎麼辦？」為此，檢方另簽分案將女童母親列為被告，今天以傷害罪嫌起訴。

女童母親於偵訊時表示，她未成年長子當詐騙車手被關進少年觀護所，女兒平時就會因犯錯擔心受罰而說謊，她很擔心女兒步上哥哥後塵，加上工作忙碌無暇管教，因王榆貿自稱曾在國中、小擔任代課老師，才讓女兒由王接去同住照料。

葉益發說，這是他辦案12年來第一次看到如此惡行，王榆貿「根本就是令人匪夷所思的變態」，王榆貿應訊時也自承「我就是變態」，就連隔壁彩券行老闆娘看到女童的慘狀都不禁落淚，實在不解女童母親心態。

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