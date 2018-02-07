好險！ 僅差30公分 老婦輪下逃生

2018-02-07 11:56

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埤頭鄉溪林路上午10點發生一起拖板車車禍意外，73多歲的林姓婦人剛買完菜牽著腳踏車準備回家，疑因穿越溪林路口時未注意後方有拖板車，連人帶車被撞飛3公尺遠，林婦被救起時意識清醒，僅手部與臉部有擦傷，目前已送往二林基督教醫院急救。

警方調查，拖板車從溪林路行經彰水路口往東時，疑似行車死角，而與剛從轉角雜貨店牽腳車出來的林姓婦人相撞，婦人被撞飛3公尺，鐵馬整台被捲進車頭後方，貨車車輪在林婦面前停住，僅差一點點就輾過去。

到場救護的埤頭消防隊表示，幸好林婦當時未騎上腳踏車，有多餘逃生空間，車禍後右邊身體著地，僅右臉與右手有輕微紅腫擦傷，送二基後已無生命危險。

吳姓拖板車司機表示，當時路口已轉綠燈，起步沒多久就感覺輪子壓到東西，趕緊煞車，當時因為車頭視線死角，真的沒發現林婦在前方。

現場目擊的水果攤販業者表示，有看到林婦從對面的雜貨店提了大包小包出來，正騎著腳踏車要離開，結果沒多久就聽到煞車聲音，林婦就被撞到了。

居民鐘玉梅表示，與林婦同是路嘉村民，在雜貨店看到林婦買了肉、鏟子跟一堆物品，擔心她一個人騎腳踏車載不動，還跟她說要不要叫計程車，她表示不用麻煩就離開了，結果出門沒多久就發生車禍，幸好只有輕傷，真是阿彌陀佛。

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