警署「安居專案」緝毒行動 200毒販被羈押

安居專案（刑事局提供）

2018-02-07 11:47

〔記者邱俊福／台北報導〕高檢署規劃自上月29日至本月5日動員全國檢警等6大緝毒系統實施「安居專案」，警政署經動員全國警察機關在8天內共鎖定執行288案隱身於社區大樓的販毒處所，查獲涉嫌製造、運輸、販賣毒品犯嫌371人，其中檢方聲押262人，法院裁定羈押有200人，聲押率近71％，相較去年警察機關同樣的犯嫌聲押率約20％，大幅提升製造、販賣、運輸犯嫌聲押率，有效將毒犯趕出社區，提供民眾一個安心的居住環境。

警政署表示，「安居緝毒計畫」以「販毒者據為販賣毒品的大樓與社區」為首要目標，另也同步針對「犯罪組織及幫派涉毒地點」、「群聚施用毒品地點」、「青少年易遭引誘聚集施用地點」、「毒品交易熱點」等涉毒熱點列為查察標的，以保障民眾居住安寧，強化社會安全網的建構。

警政署表示，「友善通報網」是行政院長賴清德上任之後在治安工作所要求的重點，已在去年底陸續於全台分六個區域辦理分區治安會議，由署長陳家欽親自向各警察機關提示本項工作重點，自警察局、分局到派出所，都要密切與村、里、鄰長、社區大樓管委會保持密切聯繫，更要建立互信關係，型塑「民眾熱心反映、警察積極掃蕩、雙方密切互動」的良性循環，共同為乾淨的居住環境努力。

為鼓勵員警走入社區與民眾互動瞭解毒品問題，警政署在去年11月也訂定獎勵規定，只要蒐集到相關社區等反映的毒品問題，因而破獲者加重獎勵以提高士氣。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆