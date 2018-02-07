警臥冰埋伏老山鼠 查獲2.1公噸珍貴林木

新竹縣刑大、新竹林管處等專案小組5日凌晨上山埋伏，專案人員冷得直發抖，仍不畏酷寒堅守雪地，直到山老鼠下山為止。 （記者廖雪茹翻攝）

2018-02-07 11:49

〔記者廖雪茹／新竹報導〕從事藝品買賣的36歲謝姓男子，覬覦新竹縣五峰鄉山區的珍貴林木，吸收部落居民張姓男子組成盜伐集團，竟以提供免費毒品吸食為誘餌，招募原住民深入山區盜伐，以人力運送下山，再運送到桃園觀音、苗栗三義等地銷贓；新竹縣警方與林務局新竹林區管理處不畏寒流，5日在積雪的山區臥冰埋伏，共查獲謝男、張男等13嫌到場，起獲紅檜、肖楠、牛樟等珍貴木塊和半成品約2.1公噸。

新竹縣警察局局長張榮興表示，接獲線報，謝嫌和張嫌共組的盜伐集團，認為天寒地凍，加上山區警力薄弱，遂利用這波超級寒流，提供免費毒品吸食為誘餌，指揮山區原住民深入大鹿林道、霞喀羅大山、樂山、鳥嘴山及尖石鄉等山區，涉嫌盜伐珍貴林木，截塊後，大的以翻滾方式，小的以人力揹負運下山。

竹縣刑大、新竹林管處、保七森警隊及海巡署等單位組成專案小組，5日凌晨上山埋伏；一抵達山區隨即下起大雪，未預料下雪的專案人員，冷得直發抖，仍不畏酷寒，徹夜堅守雪地，直到山老鼠下山為止。

刑大表示，此行動共緝獲謝張兩主嫌，並帶回11名共犯，除查獲毒品，並起獲多達2.1公噸的珍貴木塊和半成品，大的重逾百公斤，小的也有50多公斤，徹底瓦解該犯罪集團，其中謝男等4嫌聲請羈押中。

警方表示，「安居緝毒專案」執行4案，共查獲販賣毒品的藥頭12人及吸食藥腳44人，並查扣海洛因和安非他命毒品；其中，藥頭7人已羈押，另5人尚在審理中。

其中，查獲新竹市水果商張姓男子，涉嫌以販賣水果作為掩護販售毒品。在竹東鎮某大樓查獲的陳嫌等4名藥頭（互為姊弟關係），平常以藝品店作為掩護，卻以毒品換取山老鼠所盜伐的珍貴林木，轉售牟利。另萬嫌等4人販毒集團隱身在新埔鎮某社區之中，販毒範圍遍及新埔、芎林。

此案為新竹縣執行「安居緝毒專案」的重大成果，新竹縣長邱鏡淳、新竹地檢署檢察長姜貴昌等人今到場慰勉警方的辛勞。

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