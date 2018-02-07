借錢繳酒駕罰金又喝 三度酒駕男：欲哭無淚

2018-02-07 11:32

〔記者許國楨／台中報導〕台中市過姓男子愛飲酒，導致全身痛風，先前就有2次酒駕紀錄，上週到友人住處借錢，準備繳交酒駕罰金，期間因痛風發作，又喝了瓶米酒藉酒澆痛，沒想到騎車返家途中，因交通違規被攔下酒測，結果酒測值嚴重超標3度被送辦，過男雙手一攤直嘆，真的是欲哭無淚。

台中市警局交通大隊第二中隊日前巡經大雅區昌平路時，見騎車的54歲過男闖紅燈，將他攔下準備開單告發時，發現過男混身散發酒味，因而實施酒測，結果酒測值高達0.91毫克嚴重超標，隨即被帶回偵辦。

過男表示，上次酒駕被法院判刑4個月，申請罰金易服社會勞役720小時，但時數過長又得配合各單位執行，迄今無法正常工作，更沒穩定收入，查獲酒駕當日才跟朋友借錢，正巧痛風發作，就在朋友那裏喝了瓶米酒麻痺一下，打算將借來的3萬多元，隔天就去法院把剩下易科罰金完納，沒想到存著僥倖心理，又被警方查獲酒駕，直呼再也繳不出罰金了。

過男說，早年愛喝酒導致身體漸差，後來逐漸有痛風症狀，但痛風發作時實在受不了，折磨程度幾乎要人命，只好每每藉由飲酒麻痺，如此惡性循環，致現在全身上下布滿痛風石，只是喝酒騎車或開車就是違法，更是將自己及他人生命置於危險當中，警方訊後仍將全案依公共危險罪嫌送辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆