苗警「安居緝毒」逮81人 1毒犯緊張「挫賽」

吳姓男子見警登門，緊張到當場「挫賽」。（記者彭健禮翻攝）

2018-02-07 10:26

［記者彭健禮／苗栗報導］苗栗縣警察局自107年起，於1月29日至2月5日實施「安居緝毒專案」，鎖定10處隱身於社區或大樓的販毒場所，總計聲請54張搜索票，查獲販賣毒品案9案，毒品分裝場1處、販毒者據為販賣毒品之大樓與社區6處、群聚施用毒品地點1處、毒品交易熱點1處，查獲犯嫌81人，其中涉嫌製造、販賣、運輸共計12人，檢察官共計聲押10人，法院裁定羈押9人。

其中，縣警局刑警大隊科偵隊前往三義鄉搜索時，涉販毒的吳姓男子，見警登門，竟緊張地挫賽，當場哀求警方先讓他解放；警方查扣安非他命22.45公克、磅秤等。

另，刑警大隊也查獲公館鄉潘姓女子掛羊頭賣狗肉，以販賣鮮魚之名掩護非法，實為從事毒品交易，另於台中市烏日地區查獲吳姓男子等7人涉嫌一粒眠毒品壓錠廠案；竹南警分局查獲楊姓男子非法持有改造手槍1支、毒品153.5公克；頭份警分局查獲楊姓男子非法持有改造手槍1支、毒品8.08公克、涉嫌槍毒案。

警方為避免民眾產生「今天抓藥頭，明天放藥頭」的觀感，本次行動於偵辦相關毒品案件前，已事先報請苗栗地檢署指揮偵辦，配合檢察官強化不法事證蒐報，力求將犯嫌予以羈押，專案期間查獲製造、運輸、販賣毒品案犯嫌檢方聲押率為83.33%，較106年警察機關查獲製造、運輸、販賣毒品案犯嫌聲押率20.26%，大幅提升63.07%。

「安居緝毒專案」以「販毒者據為販賣毒品之大樓與社區」為首要目標，並將「犯罪組織及幫派涉毒地點」、「群聚施用毒品地點」、「青少年易遭引誘聚集施用地點」及「毒品交易熱點」等涉毒熱點列為重點查察標的，針對隱身社區大樓之毒販執行威力掃蕩，以徹底打擊縣內毒品問題，提供民眾安心生活環境。

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