拉拉山拍雪踩空 「滑」冰落10多公尺邊坡

圖中遊客上山拍雪踩空秒變「滑」雪，警、消合力拉繩救援。（記者李容萍翻攝）

2018-02-07 08:52

有影片〔記者李容萍／桃園報導〕強烈寒流來襲，桃園市復興拉拉山連日下雪，覆蓋成一片白雪國，吸引遊客興奮衝上山搶拍照。消防局巴陵分隊昨天傍晚接獲報案，1名36歲的遊客因為拍照時沒站穩，不慎踩空滑落10公尺深的邊坡，因為積雪融化已結冰，根本無法行走，警、消趕至現場後，合力協助將該名遊客以繩索方拉起，所幸沒有受傷。

由於天氣轉為乾冷，在水氣不足情況下，復興鄉拉拉山神木區、東眼山森林遊樂區停止降雪，昨天雖然是上班日，趁著積雪融化前，仍有不少民眾請假帶著小朋友來玩雪，雖然手腳都凍僵了，玩得很開心。

拉拉山神木區管制站表示，昨天中午過後積雪已開始逐漸融化，估算入園人數約1000人，雖然山區目前已無降雪，管制區以上的道路仍有結冰現象，為了避免發生意外，進入神木區前仍將持續進行預防性管制，車輛必須加裝雪鏈才能入園；至於東眼約有750人入園追雪。

公路總局第一區養護工程處昨晚表示，考量整體環境轉趨乾冷，且後續溫度趨勢將逐漸回溫，台7線高山路段道路結冰整體機率將降低，已取消原有夜間預警性封路作業開放車輛通行，但仍將派駐保全守視道路路況，以維護用路人行車安全。

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