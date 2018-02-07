花蓮地震 蔡總統緊盯災情與救災

2018-02-07 03:28

〔中央社〕花蓮縣昨天晚間11時50分發生芮氏規模6.0地震，總統蔡英文今天凌晨2時在總統府內狀況室與行政院長、國防部長等視訊連線，了解目前災情與救災狀況，並與花蓮縣長傅(山昆)萁通話。

花蓮強震後，市區傳出多處大樓坍塌及道路龜裂災情，國軍與各地搜救隊陸續趕往花蓮協助救災，中央災害應變中心一級開設，行政院長賴清德凌晨進駐。

總統府表示，蔡總統約凌晨2時在總統府內狀況室與行政院長、國防部長等視訊連線，實際了解目前災情及包括國軍在內救災投入狀況，凌晨2時45分也與傅(山昆)萁通話。（編輯：李明宗）