花蓮國盛六街大樓震塌一瞬間 行車紀錄器清楚拍下

2018-02-07 03:28

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮地區6日晚間23:50左右發生規模6有感地震，造成多棟大樓倒塌，有當地民眾目擊國盛六街大樓塌陷的驚險一瞬間，PO網後引發網友驚呼。

花蓮地區昨晚間發生強震，釀成嚴重災情，目前已知釀成2死114輕重傷，網路上則有網友分享行車紀錄器影片，清楚拍下國盛六街大樓塌陷的驚險一瞬間！

畫面中可見，當時民眾駕駛車輛，在國盛六街緩慢前進時，右前方的公寓竟突然塌陷傾斜，引發漫天煙塵，且細看影片畫面，當時在一樓疑似有人影晃動，卻瞬間被傾塌的大樓活埋，引發網友議論。

相關影片請見：

  • 花蓮國盛六街公寓因強震突然塌陷傾斜，揚起漫天煙塵，行車紀錄器清楚拍下。（圖擷自YouTube）

    花蓮國盛六街公寓因強震突然塌陷傾斜，揚起漫天煙塵，行車紀錄器清楚拍下。（圖擷自YouTube）

  • 民眾開車在國盛六街緩慢前進時，目擊國盛六街大樓塌陷的驚險一瞬間。（圖擷自YouTube）

    民眾開車在國盛六街緩慢前進時，目擊國盛六街大樓塌陷的驚險一瞬間。（圖擷自YouTube）

  • 網友PO出現場畫面，指國民八街與國盛六街房屋倒塌。（圖擷自臉書花蓮人）

    網友PO出現場畫面，指國民八街與國盛六街房屋倒塌。（圖擷自臉書花蓮人）

  • 統帥飯店倒塌，3樓變成1樓，目前怪手開始開挖。（記者花孟璟攝）

    統帥飯店倒塌，3樓變成1樓，目前怪手開始開挖。（記者花孟璟攝）

  • 花蓮地區6日晚間23:50左右發生規模6有感地震，造成多棟大樓倒塌。圖為雲門翠堤大樓後景。（記者王峻祺攝）

    花蓮地區6日晚間23:50左右發生規模6有感地震，造成多棟大樓倒塌。圖為雲門翠堤大樓後景。（記者王峻祺攝）

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