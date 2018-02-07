花蓮國盛六街大樓震塌一瞬間 行車紀錄器清楚拍下

2018-02-07 03:28

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮地區6日晚間23:50左右發生規模6有感地震，造成多棟大樓倒塌，有當地民眾目擊國盛六街大樓塌陷的驚險一瞬間，PO網後引發網友驚呼。

花蓮地區昨晚間發生強震，釀成嚴重災情，目前已知釀成2死114輕重傷，網路上則有網友分享行車紀錄器影片，清楚拍下國盛六街大樓塌陷的驚險一瞬間！

畫面中可見，當時民眾駕駛車輛，在國盛六街緩慢前進時，右前方的公寓竟突然塌陷傾斜，引發漫天煙塵，且細看影片畫面，當時在一樓疑似有人影晃動，卻瞬間被傾塌的大樓活埋，引發網友議論。

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