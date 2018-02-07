花蓮地震 賴清德：全力支援救災

2018-02-07 03:04

〔中央社〕花蓮昨天晚間11時50分發生芮氏規模6.0地震，行政院長賴清德今天指示，中央政府務必跟花蓮縣政府合作，讓花蓮第一線救災得到最大支持，全力搶救受困民眾，將地震災害降到最低。

花蓮深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，市區傳出多處大樓坍塌及道路龜裂災情，國軍與各地搜救隊陸續趕往花蓮協助救災，中央災害應變中心一級開設，賴清德凌晨進駐。

賴清德在災變中心的第一次工作會報中指示，不管搶救地點是飯店或住家，務必要清點有多少民眾受困。近日天冷，如果沒做好清點工作，萬一有民眾不小心受困，可能會發生遺憾，請救災單位一面救援，一面要透過不同管道，掌握可能潛在受困民眾；此外，要注意災害現場的水、電、瓦斯管線是否破裂，避免造成致命性影響。

賴清德表示，這幾天餘震不斷，不排除後續仍有地震，請消防人員與相關單位，待天亮視線較好後盤點公共設施，如果馬路、橋梁有受損，立即拉起封鎖線，以免餘震造成進一步傷害。

交通方面，他說，蘇花公路是重要聯外道路，務必在最短時間內搶救完畢，一定會有不少住在花蓮以外民眾關心花蓮家屬，急著想回花蓮，不管維持蘇花公路通暢，或加開班機都必要，請交通部妥善處理。

賴清德表示，在收容安置跟醫療問題方面，天氣冷，加上民眾不敢回家，收容中心內的食物與禦寒措施都很重要，請相關單位做好準備。目前已有114人受傷、2人不幸死亡，衛生福利部務必做好醫療準備，提供支援，幫忙受傷民眾。

他說，中央一定要用積極負責態度，有任何花蓮縣政府需要協助的地方，在最短時間提供協助，讓花蓮縣政府在第一線救災能得到最大支持。（編輯：李明宗）