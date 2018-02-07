花蓮地震 總統：我已下令國軍盡全力協助救災

2018-02-07 02:36

〔中央社〕總統蔡英文今天表示，稍早的地震在花蓮造成災情，行政部門已第一時間啟動災害應變機制，救災是現在的當務之急。「我已經下令國軍，盡全力協助救災工作」。

花蓮昨晚11時50分發生芮氏規模6的地震，蔡總統凌晨在社群網站臉書（Facebook）貼文表示，已在相關會議中掌握災情，也和行政院長賴清德通過電話，政府團隊已全面動員，「我們要以最快速度投入救災工作」。

蔡總統說，全國各縣市救災人員陸續整備出發前往支援花蓮。政府會持續發布正確資訊，請國民同胞一同關心，也務必注意自身安全。（編輯：李明宗）