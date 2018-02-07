花蓮地震 桃園台北搜救隊連夜出發救援

2018-02-07 02:28

〔中央社〕花蓮昨天深夜發生強烈地震，造成多棟大樓傾斜災情。桃園市消防局整備人車機具，連夜趕往花蓮支援救災。台北市消防局搜救隊也集結人車及搜救犬，整備出勤出發救援。

桃園市消防局救災救護指揮中心在地震發生後，除立即通報各分隊，於轄內進行災情查報外，並通知所屬消防特搜分隊整備相關震災搜救器材。桃園市長鄭文燦在確認桃園市轄內無重大災情後，隨即責令消防局整備人車全力支援花蓮救災。

消防局表示，桃園市特種搜救大隊由組長李明城率隊，於今天凌晨1時出動前往花蓮支援救災，動員5車25位特搜隊員，另有搜救犬2隻。隊員並攜帶生命偵測雷達、環場式照明燈、聲納生命探測器、光纖搜索鏡、影像探測器、鑿岩機、五用氣體偵測器、油壓破壞器材組、氣動式支撐器等協助救災。

桃園市消防局人車除全力配合救災勤務外，相關的後勤事項均自給自足，不會造成花蓮縣政府額外作業支出或人力負擔。

台北市消防局搜救隊今天凌晨已完成集結33人、2隻搜救犬及5車，整備出勤出發救援。

消防局今天凌晨表示，目前北市搜救隊已集結33人、2犬及5車，其中包括5名義消特搜人員，由專委許志敏帶隊，正前往花蓮災區協助救災。

消防署今天凌晨更新通報指出，花蓮昨晚11時50分發生芮氏規模6的地震，造成統帥飯店倒塌、疑有3人受困，另還有6建物傾斜倒塌，部分路面及橋段壟起、龜裂，警消及國軍正積極搶救中。（編輯：陳清芳）