花蓮規模6地震 消防署：7建物傾斜

2018-02-07 02:20

〔中央社〕消防署今天凌晨表示，花蓮昨晚11時50分發生芮氏規模6的地震，造成市區統帥飯店倒塌，疑有3人受困，另有6棟建物傾斜倒塌，部分路面及橋段隆起、龜裂，警消積極搶救中。

消防署發佈新聞訊息指出，花蓮縣近海於昨晚11時50分發生芮氏規模6的地震，花蓮縣、花蓮市和宜蘭縣南澳震度7級、南投縣合歡山5級，台中、雲林、桃園、新竹、台東、台北市、新北市、嘉義縣、彰化、嘉義縣市、苗栗及台南均為3級。

這起地震造成至少7棟建物受損，包括花蓮統帥飯店倒塌，疑有3人受困；美崙飯店傾斜、無人受困；翰品飯店傾斜、無人受困；雲翠大樓倒塌（花蓮前站阿官火鍋、商校街2號）；國盛一街一號大樓傾斜；國盛六街41號民宅傾斜；花蓮醫院（國軍805）傾斜、無人受困。

另外，蘇花公路中斷；花蓮大橋隆起、無法通行；七星大橋龜裂、花蓮市華西路龜裂。

消防署表示， 中央災害應變中心7日零時起即刻成立；消防署指揮中心主任已率北部特搜分隊5人前往松山機場，搭乘空勤總隊AS-365海豚直升機前往花蓮市成立前進指揮所。

同時，也通報消防署特種搜救隊、第一梯次嘉義市、第2梯次彰化縣預做準備；另通知台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、新竹市消防局搜救隊整備出勤。

除此之外，調度國軍C-130各一架次至台中清泉崗及台北松山機場待命；調度空勤總隊黑鷹直升機NA-703進行空勘，已於凌晨1時23分起飛。

國防部二戰區314人也前往統帥飯店及商校街2號旅店前往救援。