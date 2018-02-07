花蓮地震 蘇花中橫公路與花蓮大橋封閉

2018-02-07 01:36

〔中央社〕花蓮昨晚發生規模6.0強震，台8線中橫公路、台9線蘇花公路封閉，台11線連接花蓮市區與海岸公路的花蓮大橋也因路面隆起龜裂而封閉。

此外，通往七星潭風景區的高架路段橋墩變形龜裂，高架路面也有斷裂現象，已無法通行。

台8線中橫公路封閉路段為太魯閣至大禹嶺區段、台9線蘇花公路封閉路段為蘇澳至崇德區段、台9丁線蘇花公路封閉路段為蘇澳至東澳區段。

公路總局請用路人行經管制路段時，務必遵照相關交維措施及交管人員指揮，並可提前規劃改道路線行駛。