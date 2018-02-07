206花蓮強震災情總整理（不斷更新）

雲門翠堤大樓倒塌，傾斜程度超過45度。（記者王峻祺攝）

2018-02-07 04:00

〔即時新聞／綜合報導〕2018年2月6日晚間11點50分，花蓮縣近海驚爆芮氏規模6.0強震，現場已陸續傳出災情，至少有4樓建物傾倒，另包含七星大橋、花蓮大橋都傳出隆起、龜裂，市區華西路、和平路等多處也都有龜裂情形。提醒民眾應做好緊急準備，檢查家中急難物品，並注意各地災情資訊，中央災害應變中心已經一級開設，將持續統計災情以及受困人數。

氣象局地震測報中心代主任陳國昌對此表示，地震序列目前還在發展中，能量釋放尚未完全結束，接下來不排除有更大地震發生，這跟以往發生的情況都很不一樣，自2月4日起，昨晚11點50分芮氏規模6.0的主震發生前，已有94起前震，後又發生6起餘震，其中規模最大達芮氏規模5，且餘震仍持續發生中。

【花蓮縣】

中央災害應變中心數據：

死亡2人：

1.60歲女性（統帥）

2.66歲男性（住宅自送）

受傷202人：1.慈濟醫院101人（27人重傷）

2.門諾醫院57人

3.國軍805醫院9人

4.部立花蓮醫院35人

收容所開設：626人

1.花蓮縣體育館（271人））

2.中華國小（355人）

人員受困：至少5人

1.統帥（3人）2.國盛6街2號（2人受困搜救中）3.國盛6街41號4.阿官火鍋（搜救中）

人員救出：149人

1.統帥（130人）2.國盛六街（7人）3.商校街（12人）

收容所開設：148人

1.花蓮縣體育館（23人）2.中華國小（125人）

中央災害應變中心數據：

建築物

花蓮縣花蓮市公園路36號統帥大飯店3樓以下全塌陷。

花蓮縣花蓮市商校街2號漂亮生活旅店、雲門翠堤大樓傾斜倒塌。

國盛一街1幢棟住宅倒塌。

國盛六街1幢棟住宅倒塌。

花蓮縣花蓮市和平路581號遠東百貨鋼筋外露、結構傾斜。

國軍花蓮總醫院進豐門診處傾斜。

花蓮站前站通往後站地下道水管破裂淹水。

電力

台電確認此地震一度造成花蓮地區共計1900戶停電，目前仍有645戶停電。

供水

目前仍有4000戶停水

交通

原本全線封路蘇花公路，經過公路總局第四區養護工程處連夜巡查清理，已於今天凌晨3時55分全線搶通。

台11線花蓮大橋北端橋頭引道錯動突起，全橋封閉。

台8線太魯閣至大禹嶺封閉

七星潭大橋橋墩斷裂。

花蓮車站售票電腦故障，目前仍在檢查當中。

【宜蘭縣】

交通

台9線蘇澳至崇德163.9K、176.8K、172k阻斷、台9丁蘇澳至東澳封閉。

6日晚間23:50左右，花蓮地區發生規模6有感地震，氣象局資料顯示，震央在花蓮近海，深度10公里，最大震度7級地區包括：花蓮市、太魯閣、南澳，6級鹽寮銅門，5級合歡山、羅東。

花蓮縣花蓮市商校街2號漂亮生活旅店，因地震傾斜倒塌。（記者王峻祺攝）

花蓮地區在強震中傳出建築物倒塌，消防人員火速趕往救出受困民眾。（記者王錦義攝）

2018年2月6日晚間11點50分，花蓮縣近海驚爆芮氏規模6.0強震，現場已陸續傳出災情。（圖擷取自「花蓮臉書社團543」）

統帥大飯店倒塌，29人受困其中。（圖擷取自爆料公社）

花蓮觀光景點七星潭大橋，橋墩受強震影響斷裂。（圖擷取自爆料公社）

花蓮地區在強震中傳出建築物倒塌，消防人員火速趕往救出受困民眾。（記者王錦義攝）

花蓮民眾自行逃出受損建築物，現場一片狼藉。（圖擷取自爆料公社）

花蓮縣花蓮市和平路581號遠東百貨鋼筋外露、結構傾斜。（圖擷取自花蓮人臉書社團）

國盛六街2幢棟住宅倒塌，消防人員架梯救難。（圖擷取自爆料公社）