新北檢執行緝毒專案 扣毒20公斤收押17名藥頭

2018-02-06 17:02

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北地檢署上月29日起，執行高檢署規劃的安居緝毒執行計畫，強力查緝幫派、青少年等施用毒品熱點，專案期間共聲請90張搜索票，直至今日共扣得各級毒品將近20公斤，查獲藥頭65人，其中17人遭收押。

檢察官陳詩詩指揮刑事警察局偵查第四大隊、新北市政府警察局永和分局、新店分局、三峽分局、桃園市政府警察局桃園分局偵辦，於上月30日，查獲隱身於桃園龜山、三重、三峽等單純學區，經常駕車往返南部地區購買毒品返回居住處所販賣，並擁槍自重之黃姓、徐姓嫌犯，並扣得改造手槍3枝、90手槍子彈134顆、霰彈槍子彈24顆、信號彈5發、第一級毒品海洛因2.6公克、第二級毒品安非他命48.06公克、開山刀2把、武士刀1把、球棒2支、現金17萬元等贓證物，徐姓嫌犯並經聲押獲准。

檢察官楊唯宏則於同日指揮刑事警察局偵查第三大隊第一隊、新北市政府警察局林口分局、新莊分局、台北市政府警察局文山一分局、台市政府警察局永康分局、保三總隊，在新北、台南二處社區大樓內，查獲小惡魔毒品咖啡包分裝場的吳姓、力姓嫌犯，在新北市現場扣得小惡魔毒品咖啡包100包、小惡魔咖啡包分裝袋1000個，第二級毒品安非他命80公克、第三級毒品愷他命10公克、梅片8片、磅秤、封口機、攪拌器、分裝原料4瓶及89100元等證物。

台南現場搜扣小惡魔毒品咖啡包3包、咖啡包分裝袋800個、第三級毒品愷他命162.75公克、磅秤、點鈔機、封口機、攪拌盒、乳清蛋白飲品及47800元，吳姓嫌犯並經聲押，法院裁定羈押獲准。

此外，檢察官曾開源上月31也指揮新北市刑大及高雄市刑大，在新北市土城區社區大樓，由霹靂小組利用垂降方式，查獲周姓嫌犯等10人的詐騙機房，現場並查獲大麻及安非他命等毒品。

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