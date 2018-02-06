稱身患一堆病求交保就醫 「土豪哥」朱家龍延押

2018-02-06 16:59

〔記者楊國文／台北報導〕審理台北市W飯店郭姓女模毒趴命案的高等法院，今天（6日）召開延押庭，被依藥事法重判10年的「土豪哥」朱家龍指稱身患糖尿病等一身病痛，有就醫需求，請求交保，還說自己無資力也不可能逃亡；同案被告張子奕也打「溫情牌」，稱妻子最近罹患子宮頸癌，希望能交保照顧她；被告洪聖晏也聲請具保，要向去世的奶奶懺悔。但被害人律師反指朱家龍等4人仍應羈押，痛批「司法不是為被告而存在」、「過年快到了，這些被告可曾想過向被害人上香、道歉？」

庭訊後，朱家龍等4名被告均被還押，媒體大聲詢問，是否打算向被害的郭女上香、道歉或請求原諒？朱家龍等人沉默不語步上囚車。

4被告都打溫情牌 都被打槍

高院審酌，朱家龍、洪聖晏、江哲瑋和張子奕等4名被告的羈押期將於2月16日屆滿，今天下午提訊4人召開延押庭。本案一審分別依藥事法等罪，判朱10年、洪10年半、江9年、張4年2月徒刑。

最受矚目的朱家龍，在去年底的延押庭曾當庭3度對死者郭女表達愧疚之意，也向社會道歉，但今天的庭訊中，朱家龍未提及對郭女的死表示愧疚等話，數度保證不會逃亡或碰毒品，並以有脊椎痛、糖尿病等健康因素，請求給他交保看醫生，並願以任何替代方式，例如每日至少向警方報到一次等，讓法官安心。

朱家龍的律師團也妙喻體型龐大、體重100多公斤的朱家龍外型太過醒目，「怎麼可能逃亡」、「若要偷渡，可能嗎？」

洪聖晏等3名同案被告都請求交保，且絕不會逃亡，張子奕向法官求情說，一直聯絡不到妻子，最近才知她罹患子宮頸癌的重病，且父親去世後，母親身體每況愈下，請求讓他交保回家照顧妻子及陪伴母親。

不過，檢方認為朱等4人均有逃亡之虞，均仍應該羈押。