車遭酒駕推撞 怒動私刑將醉漢拖出車外毆踹 判2月

2018-02-06 16:52

〔記者張文川／台北報導〕有2次酒駕前科的台北市謝姓男子，去年2月6日大年初六晚間，再次酒後駕駛白色BMW後撞車，挨撞的戴姓車主不滿謝男未下車處理，與友人把他拖出來痛毆一頓，直到警方到場才停手；謝男酒測值0.63，被依公共危險罪判刑5月，謝男也控告戴男傷害罪，台北地院認為戴男不該動用私刑，依傷害罪判刑2月，2人皆可易科罰金。可上訴。

判決指出，當天晚間9點多，謝男開車從台北市南京東路高速右轉林森北路，撞上路口紅線違停的小貨車，由於衝擊力道猛烈，BMW的駕駛座安全氣囊爆開，小貨車則被推動往前撞上停放在前方的戴男自小客車，正在附近的戴男與1名不確定身分的男性友人現身查看，謝男卻因酒駕心虛而不敢下車。

戴男不滿謝男處理態度，怒譙「機掰欸，撞我的車，X，給我下來」，在打電話給保險公司後，與友人合力將謝男強行拖下車，並與數名男子對謝男一陣拳打腳踢，將他打得躺在地上，警方到場後將謝男送醫，抽血換算酒測值達0.63。

謝男在醫院醒來後，向戴男說，「撞到你的車而已，你憑什麼打我？」戴男只回答，「你賠得起嗎？」沒有道歉，謝男隨即揚言「我一定告你」。

謝坦認酒駕，但被移送法辦隔天，感到胸悶不適，愈想愈不甘心，報警控告戴男傷害罪，返回醫院驗傷，顯示他右手擦傷、下背部挫傷，X光檢查發現左側第8肋閉鎖性骨折，左前胸壁和左上臂挫傷。

謝男因行車紀錄器掉落，畫面只錄到聲音、拍攝到安全氣囊，沒錄到誰動手打人，路口監視器錄到2人動手動腳毆謝，戴男承認罵3字經的人是他，但否認出手，還說謝男有酒駕前科，酒後本來就不應開車上路；江姓貨車司機說目擊2名男子在踹謝男，但認不出是誰。

法官根據紀錄器的錄音，認定當時戴男就在車旁，卻推諉狡辯否認動手，犯後態度不佳，依傷害罪判處2月徒刑，可易科罰金6萬元。

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