黑鷹失聯 空勤總隊：蘭嶼風向不定亂流多

空勤隊706黑鷹直升機執行傷患救護，昨晚失聯疑墜蘭嶼，立派編號704直升機前往搜尋，至今未果。（記者陳賢義攝）

2018-02-06 16:44

〔記者陳薏云／新北報導〕昨晚間11時，空勤總隊UH-60M，編號NA-706的黑鷹直升機在執行台東蘭嶼肺炎病患接送回台治療的任務，卻發生墜機意外，對此空勤總隊表示，「當時皆符合放行標準，但蘭嶼的風向紊亂，不排除因亂流而致。」

空勤總隊航務組長岳修治表示，蘭嶼機場位於整個島嶼的西南方，「由於蘭嶼的地形關係，風向常常不定」，岳修治解釋，若是東北季風，經過山丘時會形成下降氣流，形成風切再灌進蘭嶼機場；若是西南季風，則會有抬升效應，造成強風，「另蘭嶼還有南北面的擾流，可以說是變化萬千。」

岳修治表示，昨晚間起飛時，測得的能見度為5000公尺，高於標準的3200公尺；另雲幕高1800英呎，也高於標準1500英呎。而當時的測風，常態風速11哩；陣風32哩，皆低於直升機旋翼啟動限制，「順利起飛是沒問題的。」

昨日各數據雖都符合標準，但唯獨測得的風向「不定」，因此無法明確地得知最佳飛行方向，岳修治表示「這時候只能以盛行風向為判斷基準起飛」，恐是因碰上亂流，造成飛行不穩發生意外，不過也不排除為機械問題，詳細事故原因仍待進一步調查釐清。

國搜中心出動國防部搜救機及空勤總隊搜救機，每2小時1架次，合計7架次前往搜救，並協同地面警察、消防、岸巡人員，及海上海軍、海巡艦艇等搜救力量，盡全力爭取人命救援時效，不放棄任何一絲希望。

相關影音