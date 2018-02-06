安居緝毒8天 北市掃蕩71處所、逮152人

警方查獲各類贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

2018-02-06 16:28

〔記者劉慶侯／台北報導〕為使民眾確實能夠感受到政府掃毒決心，台灣高等法院檢察署及警政署共同制訂了「安居緝毒計畫」專案，台北市警局自1月29日展開專案掃蕩工作，目標放在民眾生活周遭可能感受到的毒品威脅，包含販毒者據為發送毒品之大樓與社區、群聚施用毒品之地點、毒品交易熱點等。

本次專案執行至2月5日中午12點止，共計執勤警力出動512人次，合計聲請搜索票94張，拘票167張，已執行掃蕩71處所、102案件，緝獲犯嫌152人；其中製造、販賣毒品者34人，目前已聲押13人，羈押13人，羈押率100%，預計今日會再聲押5人；總共查獲一級毒品253公克、二級毒品659公克、三級毒品14304公克，另有大麻8株、種子230顆、改造槍枝3把、子彈41顆、改造槍管、撞針、彈匣等。

市警局表示，專案啟動前，警方除依轄內110電話檢舉紀錄、1999市民熱線，查明常遭檢舉毒品施用處所，並請轄內分局、派出所訪查村、里、鄰長、社區大樓管委會，清查民眾反映疑似毒品販賣或施用處所，藉以清除轄內民怨所在與治安死角，同時發送警政署製作「掃除毒品公害，一起來！」與市警局製作「一人吸毒全家受害」宣導海報，提醒民眾反毒資訊與檢舉情資。

警方表示，一旦案件偵破後，警方會保密回復檢舉人，讓民眾信任檢舉是有用的，警方會徹底解決問題，不會讓檢舉人曝光，另外也規劃要求各保全公司派駐社區保全員協助注意各項犯罪徵候，有不正常出入份子或社區內傳出異味，應主動通報警方查察，讓「友善通報網」更加堅實；大家可期待持續辦理之「安居緝毒計畫」專案，將徹底還給民眾一個舒適、安全的生活空間。

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