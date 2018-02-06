大同警方宣導防扒竊 年貨大街上演行動劇

可愛的警察公仔在現場相當吸睛。（記者陳恩惠攝）

2018-02-06 16:21

［記者陳恩惠／台北報導］「2018台灣年味在台北」年貨大街活動本月初開賣，台北市大同警分局下午在迪化商圈，舉行「大稻埕波麗士 陪大家過好年」的擴大預防犯罪宣導活動，趁著年貨大街聚集採買年貨的人潮，宣導民眾防竊（扒）、防搶等觀念，協助警察機關防範犯罪；台北市刑警大隊肅竊組「防扒竊行動劇」，也在現場為民眾破解扒手的手法，教導民眾如何防竊。

活動特別邀請警察局刑事警察大隊肅竊組演出「防扒竊行動劇」，尤其在年貨大街，扒手最愛趁人多時下手；想防扒手不如先降低自己成為扒竊目標的可能性，現場示範「包包抱胸前」、「皮夾藏內袋」、「手機勿掛胸」及「車票先拿好」等4種基本防範方法；肅竊組另表示，扒手除了1人行竊，更常見的有3~5人團體行動，以聲東擊西的方式擾亂民眾的視線，再藉機由身後來竊財，肅竊組刑事幹員在現場一一為民眾破解。

大同分局長潘朝智會後也率員警、警察公仔和活動代言人們共同掃街，贈送採買民眾「福氣紅包袋、狗年春聯」等年節宣導品，根據以往犯罪數據統計，年貨大街活動期間，大量人潮湧入各個商圈採買年貨，扒手也會趁此混入，企圖在年貨大街撈一筆，警方希望能透過犯罪預防宣導活動，傳達民眾防制小偷之法，維護民眾自身的財產安全，讓大家都能平安過好年。

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