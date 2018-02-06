雲林2死12傷車禍 「撞」出農村缺工、老化問題

雲林縣長李進勇慰問車禍往生者家屬，針對農村農務人口老化及缺工問題，盼中央能正視。（記者黃淑莉攝）

2018-02-06 15:44

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林一輛載了11名女性農務工的自小貨車與自小客貨車昨天下午相撞，造成2名女農務工當場被壓死，這場意外也「撞」出農村長期來貨車違規載工、農村人口老化及缺工問題。

據了解，肇事車輛之一的洪姓小貨車司機家中經營番薯行，車上的女農工多年來都幫該行工作，到崙背、西螺等地從事農務，11人中有3人是口湖人，其他大部分是元長鄉人，除一位40多歲，其他都是70多歲。

對於貨車車斗違規載人問題，雲林縣長李進勇今天面對媒體詢問指出，農忙時從事農務工作，往來運送都需顧慮安全問題，縣府會加強宣導、勸導、取締，盼大家都能遵守，尤其從事農務工作的家庭，大部分生活狀況都很困難，盼大家能盡到保護責任。

農村缺工問題，李進勇表示，雲林縣府已多次向中央反應，最直接辦法就是開放農務外勞，這部份中央態度謹慎，擔心影響台灣勞工工作機會，但實際上許多年輕人不願投入農事工作，才會造成農村人口老化及缺工問題，希望中央能正視農村缺工非常嚴重，儘速做出有效的政策。

李進勇強調，雲林縣府提出「農業外勞試辦計畫」已函送行政院，盼中央能專案核定，從雲林試辦，成效好的話再擴及其他縣市。

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