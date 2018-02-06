虧大了！ 愛情騙子演2個月 換來1年2個月牢飯

2018-02-06 15:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市男子賴緯駿（通緝中）認為詐騙很容易，找來男子張家富等3人，去年7月起在中市成立詐欺據點，花大錢購置設備，每月還花6萬元租詐騙網址，再以「假戀愛真詐財」手段，自稱「高富帥」，在中國交友網站上騙中國女人，僅2個月就被警方查獲，期間僅成功騙得1人、人民幣2萬元（台幣約9萬3200元），扣除匯兌等損失，實際上賴男僅拿到台幣6萬餘元，還不夠支付開銷，其餘3人分文未得，台中地院依加重詐欺取財罪，判張男徒刑1年2月，打雜買便當的黃姓男子判刑1年，可以上訴。

判決書指出，賴緯駿（通緝中，另為判決）與張家富、黃姓男子（37歲）與林姓男子（偵查中）共4人，認為詐騙很容易，尤其是欺騙渴望愛情、婚姻又多金的中國女人，更是易如反掌，遂於2017年7月租用中市北屯區一處民宅當據點，進行「假戀愛真詐財」，目前在逃的賴男提供數十萬元的資金，包括租房子、購置5台筆記型電腦、一套無線網路、一整組監視器與5支手機，再以每月6萬元代價，租用代號「巴洛克」的詐欺網站。

4人先從中國交友網站「世紀佳緣」下手，雖僅國中或高中學歷，卻謊稱是大學畢業或碩士學位，在中國企業界擔任白領職務，被公司派遣到台灣，如果對方有意結婚，可以協助辦理美國簽證，共赴美國探望男方父母並完婚，中國女子被騙後，這群騙徒再把上述代號「巴洛克」的詐騙網址傳給女方，謊稱是辦理美國簽證的網站，女方填入資料時，詐騙網站會用不詳方式，把女方的錢轉匯出去。

不料，這4個人忙了2個月，「生意」卻很差，林男還因騙不到人，「上班」1個半月就離職（另案由地檢署偵辦中），僅於同年9月19日，有周姓女子被騙人民幣2萬元（折合台幣9萬3200餘元），透過地下匯兌與車手領錢，扣取25％之後，賴男僅拿到6萬3000元台幣，其餘3人沒得款，同年月27日被警方查獲。

台中地院認為，年僅29歲的張家富，年輕力壯卻不思正當營生，雖沒有獲利，但仍觸犯加重詐欺罪，判處徒刑1年2月；至於擔任買便當等打雜工作的黃男是共犯，只是因生意差而沒有「上線」，判處徒刑1年，查扣的現金3500元與電腦、手機等宣告沒收，可再上訴。

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