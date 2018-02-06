考試落榜女尾牙藉酒澆愁 泥醉仆廁獲救

2018-02-06 15:14

〔記者黃良傑／高雄報導〕年關近，各公司行號辦尾牙，過完農曆年又是春酒宴，高市警察局加強取締酒駕的同時，消防局救護酒醉路倒案也增加。一名女子疑因進修考試落榜，尾牙時藉酒澆愁，醉倒女廁內反鎖，幸經警、消人員破門救人，只見彭姓女子爛醉如泥，幸好沒被「撿屍」。

前金所今天指出，昨接獲轄內某飯店報案，指稱有人反鎖女廁所內，敲門都沒有回應，有人擔心會不會躲著偷窺狂，也有人擔心是不會有人昏倒女廁，直到女子的同事到廁所找人，叫門不應，從門底縫看到有女子倒臥馬桶旁，衣褲顏色疑似同事彭女（30歲），立即求助飯店服務生。

前金所員警陳裕仁、沈恆鈺獲報，立即前往查看，並通知救護車，警消與飯店業者合力撬開門，發現彭女疑因不勝酒力倒臥在內，因意識模糊，對於警方的問題均無法回應，於是先將彭女抬往大廳休息，等待救護車到來將她送醫。

警方調查，當晚彭女參加公司尾牙，因日前參加考試落榜，聚餐時頻向同事抱怨，表示自己心情不佳，想藉酒澆愁，同事勸阻不聽，不料上廁所時醉倒，幸好同事及時發現，趕緊通知店家報警，經救護車送醫後並無大礙。

彭女的家人今特地向警方致謝；警方提醒尾牙、春酒歡聚一堂，難免以酒助興，但喝酒要適度，否則一旦發生意外，恐就後悔莫及。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆