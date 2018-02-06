中山高4車追撞毀損 僅1人腳疼

2018-02-06 14:50

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國道一號中山高今天下午2點多發生連環車禍，3輛轎車與1輛小貨車在南下264.4公里處嘉義交流道附近追撞，救護人員到場救援，幸只有一名男子表示右腳疼痛，並未就醫，現場一度造成回堵，於2點30多分排除，稍早在266公里處也有發生車禍，尚佔用外線車道處理。

嘉義縣消防局今天下午2點06分獲報，中山高南下264.4公里處（近嘉義交流道）發生連環車禍，現場一名40歲男性，右腳疼痛，意識清楚，經詢問並不願就醫，4台車都有毀損；兩起車禍發生確切原因尚待國道警察調查。