高醫校友再提2董事不合法 疑建校地非捐贈

高醫校友與海外連線，高喊「解散董事會，校長遴選自己來。」（記者黃旭磊攝）

2018-02-06 14:47

［記者黃旭磊／高雄報導］繼3名高醫董事資格遭教育部撤銷後，校友再提2名特約顧問醫師不得兼任董事，並指高醫建校土地可能非捐贈。

董事會反駁 若抹黑將循司法途徑追究

高醫董事會回應表示，補選董事皆經教育部核定，另外，校地土地權狀過戶原因登記為「贈與」，若有惡意栽贓、抹黑將循司法途徑追究。

高醫校友總會、高醫自救理事會成員今天（6日）對外指出，依照財團法人私立高雄醫學大學捐助章程第7條規定（董事候選人）、以及高醫特約專科（主治）、顧問醫師、院務顧問設置辦法指稱，職工及學生不得充任法人董事，而顧問醫師比照主治醫師辦理，亦即2名特約顧問醫師不得兼任董事。

校友代表要求董事會違法，高喊「解散董事會，教育部接管董事會，校長遴選自己來。」

除了顧問醫師兼任董事不法，高醫北美校友會、日本校友會指稱，民國43年10月有一份高雄市三民區土地移轉買賣調查表，指稱「高雄大學」以每坪1萬多元價格買賣記錄，直到民國49年稱由陳啟川捐地成立，內情有待追究，而60多年來陳家3代霸佔董事會，近半董事有親戚關係。

高醫董事會表示，現有土地所有權狀所登載的土地過戶原因為「贈與」，土地所有權狀謄本即可印證，而少數校友誣指地號為184號等土地為買賣，「土地若是買賣，應有買賣契約書」，為何提不出土地買賣契約書？對於不實指控將保留法律追訴權。（14:32更新）

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