「蕾雷家族」關懷蕾特氏症 警參與宣導犯罪預防

2018-02-06 14:38

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市木柵忠順廟長壽會長期資助「蕾雷家族（社團法人台灣雷特氏症病友關懷協會）」，也經常舉辦各項活動，呼籲大家重視關懷蕾特氏症，北市文山一警分局透過這項有意義的公益活動，提供犯罪預防宣導文宣及宣導品，藉此提醒民眾注意防詐騙、交通及婦幼安全。

成立於103年8月23日的「社團法人臺灣雷特氏症病友關懷協會」-「蕾雷家族」，長期以來受木柵忠順廟資助，目前已有91個蕾特氏家庭受惠，由於蕾特氏症患者中樞神經系統、心智、肢體、肌肉、骨骼、神經系統全部受損，無法自主表達基本需求，有發展遲緩與溝通能力下降情形，日常生活皆需他人照料，且會慢慢退化。

它的特徵是不停的搓手、玩手、捻手，合併嚴重的脊椎側彎、進食困難，與嚴重的癲癇及睡眠障礙。「蕾雷家族」除提供相關醫療諮詢及家庭訪視等服務，也迅速提供患者所需資源，降低患者家庭獨自面對的無力感，盼藉由木柵忠順廟長壽會的拋磚引玉，讓國人更認識、關懷蕾特氏症。

文山一分局同時呼籲「107年加強重要節日，安全維護工作」將於2月8日22時起跑，將執行15天至2月22日24時止，在這「治安平穩、交通順暢、服務熱心」的工作主軸下，和民眾一起迎接農曆新年。