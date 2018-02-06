一氧化碳濃度未達致命 3代6人送醫阿公不治

2018-02-06 14:18

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋許家三代6人同住一室，但今天清晨許家媳婦感覺到不適，兒子懷疑是一氧化碳中毒，赫見父親倒地報案，消防到場，發現66歲阿公意識模糊，阿嬤及兒子、媳婦、一對一歲雙胞胎男嬰輕微不適，慎重起見送醫救治，阿公到院急救不治，其餘5人沒有大礙；消防單位發現，許家熱水器裝在加裝窗戶的後陽台，事發時天冷緊閉，屋內房間測得一氧化碳濃度為100到250PPM，但未達致命可能，加上許父罹患慢性病，是否因一氧化碳中毒導致，仍待調查釐清。

新北市消防局今天凌晨1時40分獲報獲報，板橋篤行路傳出疑似一氧化碳中毒意外，消防單位到場，發現66歲許姓阿公與1名男童同睡、61歲阿嬤照顧另1名雙胞胎男童，31歲兒子與33歲媳婦黃女同睡；因阿公倒在臥室內，消防單位憂心是一氧化碳中毒，將祖孫6人送醫，阿公雖在救護車上救活，到院急救到約3點30分仍回天乏術。

警方、消防調查，許家兒子今天清晨因妻子黃女身體不適，到父親臥室找父親幫忙，未料到父親臥室後，反而看見父親倒地，意識模糊，連忙通報119，消防到場測得一氧化碳濃度約130ppm，有一氧化碳指數，但66歲許男到院不治，其餘5人沒有大礙。

消防、警方勘查現場，發現身亡的許男臥室與陽台相連，而熱水器安裝於陽台，且陽台裝設氣密窗；警方確認，現場沒有打鬥痕跡、門窗也沒遭破壞，通知鑑識到場採證，進一步調查死因。