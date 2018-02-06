看電影「長舌婦」狂講電話 火爆男怒毆她老公

2018-02-06 13:37

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市46歲陳姓男子去年8月26日，在中市萬代福電影院內觀賞電影，不料，坐在附近與丈夫一起看電影的林姓女子，卻在電影播放時用手機講電話，陳男認為此舉已經妨害擾亂他看電影，電影結束之後，與林女及其雷姓丈夫起爭執，陳男一時衝動，揮拳怒打雷男的臉，把雷男打得眼鏡破裂、臉部撕裂傷，台中地檢署認為陳男不思理性處理，而是動手傷人，依傷害罪嫌起訴。

起訴書指出，陳男於2014年11月有酒駕的公共危險罪紀錄，去年8月26日下午，他在萬代福電影院看電影，林女與丈夫雷男也在看電影，林女卻在電影播放時講手機，違反看電影的禮儀，陳男相當不滿，但當時暫時忍下來，電影於傍晚6時許播放結束之後，眾人尚未離開放映廳，陳男就質問林女為何擾亂看電影秩序，並與林女起口角爭執，雷男維護妻子，也加入戰局。

雙方爭執時，陳男盛怒下動手，揮拳揍雷男的臉，把雷男的眼鏡打破，雷男的臉也掛彩，林女要求陳男先離開放映廳，避免衝突鬥毆繼續擴大，陳男離開之後，雷男想要報復，追上陳男並用身體衝撞，但陳男沒有受傷，兩個男人又在電影院大廳拉扯，事後互控傷害罪。

檢方認為雷男衝撞之舉，並未造成陳男受傷，裁定雷男不起訴，陳男則依傷害罪起訴，另外，因陳男有公共危險罪前科，5年內又再犯傷害罪，檢方聲明法院以累犯加重其刑。