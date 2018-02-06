探視國道殉職警遺孀 陳家欽允諾儘快修法放寬「因公殉職」認定

2018-02-06 13:27

〔記者王駿杰／新竹報導〕國道公路警察局竹林分隊警員陳啟瑞去年執行拋錨車輛戒護勤務時，不慎遭吸毒男子黃志龍駕拖板車從後方追撞，不幸身亡；警政署長陳家欽今天上午到竹林分隊探視陳啟瑞遺孀，並致贈年節紅包，並承諾會盡快完成修法，放寬「因公殉職」認定，保證同仁執勤安全。

這起事件當時爆出內政部認為，陳啟瑞並不符合「因公殉職」引發警界議論，對此，警政署開始著手進行「警察人員人事條例施行細則」修正草案，將「遭遇危難事故，奮不顧身，以致死亡」修正為「處理對其生命有高度危險之事故，遭受暴力或意外危害，以致死亡」讓撫卹標準更明確化，且警、消、海巡人員都適用。

由於「因公殉職」與「因公死亡」的撫卹金額相差約百萬元，請領時限也不同，因公之後撫卹認定又有一定等級，如「冒險犯難」就列為「因公殉職」，其他則為「因公死亡」、級數有差。

陳家欽說，陳啟瑞一案已經獲得行政院與內政部長葉俊榮的關心，現階段修法已開始進行討論；陳啟瑞遺孀周純芳指出，署長承諾草案修擬完成後，會送交內政部並於官網公告60天，藉此讓各界發表看法，之後再由內政部與銓敘部發布後適用，若該草案順利發布適用，陳啟瑞一案就會以「因公殉職」陳報主管機關銓敘部認定。＃