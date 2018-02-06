高雄刑大屏東查藥頭 女藥腳上門買毒被逮正著

2018-02-06 13:22

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市刑大破獲屏東市藥頭藏身處，逮獲林姓藥頭和張姓、王姓2名女藥腳，警方搜索房間時，呂姓女藥腳毒癮犯登門買毒，警方險誤認屏東分局女警，幸好呂女沒警覺，大方說要買毒，員警搜出7.68公克毒品，林嫌聲押獲准。

刑大偵四隊今指出，去年11月間獲報指綽號阿源的林姓藥頭（46歲），在屏東市區流竄販毒，為逃避警方查緝，租住平價旅店、居無定所，約藥腳於超商、遊藝場交易毒品，甚至提供租住的旅店房間，直接讓藥腳入屋吸食。

警方先在街上攔捕1名男藥腳，他供出是向林嫌購買毒品，員警前晚持搜索票到林嫌住處搜索，林嫌正要施打毒品，屋內還有2名女藥腳吸毒，其中，張姓女藥腳（40歲）因毒品案通緝被逮，王姓女藥腳（37歲）也當場愣住，警方在屋內搜獲7.68公克毒品。

刑大於房間內搜索時，門鈴突然響起，原以為屏東分局派女警支援，經電話確認女警還未到，警方研判門外可能是買毒的女藥腳，呂姓女藥腳見開門的是便衣刑警，當場傻眼乖乖就範，呂女辯稱只是來找林嫌聊天。

警方辦案同時也勸這些吸毒者戒掉毒品，卻得到「太難了，已吸十幾年了……」回答，警方呼籲不要輕嚐試毒品，常會一試就上癮，甚至戒不掉，由於「阿源」販毒集團還有共犯，林嫌遭聲押獲准。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆