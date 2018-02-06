雲林車禍死者家屬：媽媽多待一天就能逃過！

2018-02-06 13:11

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林土庫昨天下午發生一部載了11名女農務工的自小客貨車與小貨車相撞意外，造成2死12傷，縣長李進勇今天早上前往往生者之一李傅月美靈前致意及慰問家屬。

72歲李傅月美家住元長鄉長北村，育有2子1女，子女都在台北，年輕時與先生在營建工地當鐵工，10多年前搬回元長老家照顧公公及因車禍失能的先生，先生、公公接續往生後，因子女收入微薄，她獨居在鄉下當農務工。

李傅月美的大兒子李建恊哽咽說，「媽媽多待一天就能逃過一劫！」媽媽上週六晚上搭夜車到台北要看兒孫，隔天聽到南部沒下雨可以工作，急著要回家做工，他要媽媽多待一天再回家，媽媽卻堅持要回家工作。

李傅月美的小姑表示，嫂嫂平日省吃儉用，每天一早5點半就到路口等工頭車輛，四處去做農務，最遠到崙背、西螺等地，還會把農田的飲料空瓶撿回家，累積一定量後賣1、200元貼補家用。

李進勇指出，針對不幸死亡的2名女農務工，因民間習俗在春節前辦理好喪葬事宜，縣府全力協助家屬與雲林地檢署連繫，儘快完成驗屍，讓死者早日入土為安。

受傷民眾部分，將請衛生局協調各醫院盡力救治，讓傷者能儘快恢復。

李進勇強調，這次車禍不論死亡、受傷的民眾家境狀況困難，會按急難救助相關規定，先給予現金及物資協助。至於，後續民事、保險給付問題，縣府會協助釐清法律關係，並指派專人協助家屬取得相關賠償。

相關影音