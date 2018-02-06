高級住宅出租變毒窟 擠2、30人吸毒 遭強力掃蕩

警方趁劉男和毒蟲爽吸毒時破門，當場將他與多名毒蟲逮捕，並起獲兩把土造長槍。（記者王駿杰翻攝）

2018-02-06 13:06

〔記者王駿杰／新竹報導〕毒品氾濫，已入侵各社區住宅，一名33歲劉姓男子平日以販毒維生，他以高級住宅社區做掩護，將出租套房當成「毒品交易所」，整天和一群藥腳窩在房內吸毒，新竹市刑警大隊偵三隊掌握情資，晚間持搜索票前往查緝，趁劉男和毒蟲爽吸毒時破門，當場將他與多名毒蟲逮捕，並起獲兩把土造長槍。

新竹市警察局執行「緝毒安居專案」，在新竹地檢署指揮下，上月底至本月5日鎖定新竹地區各社區大樓進行強力毒品掃蕩，共緝獲28名毒蟲，收押4人；其中，擁有傷害、竊盜、毒品等多項前科的劉男本身是修車工，涉嫌於106年起以通訊軟體或類似「老鼠會」互相介紹的方式散佈販毒訊息，並選定位於新竹縣的社區套房交易，為以防遭黑吃黑，劉男還在車內放置兩把土造長槍防身。

警方指出，劉男販賣的毒品以安非他命為大宗，每小包要價500至1千元，由於販售的毒品純度很高，因此眾多藥腳慕名而來，套房平日人聲鼎沸，平均一天就有20至30人和劉男買毒，初估每月獲取近100萬元的暴利。

警方掌握情資，5日在新竹地檢署檢察官陳韻中指揮下跨轄區前往劉男位於竹縣的住處，劉男當時正和藥腳一起吸毒，見警方上門，連忙將毒品及吸食器沖入馬桶銷毀，但仍被破門的警方查獲安非他命殘渣袋3個、銅珠26顆，全案依毒品、槍砲罪嫌法辦，劉男經檢察官聲押，法官裁定獲准。

新竹市警察局長陳耀南指出，本次專案由高檢署主導，新竹檢方由主任檢察官魏廷勳指揮全體警方，主要針對隱藏在社區大樓毒販進行掃蕩，給居民一個乾淨社區，警方會持續偵辦，將毒品趕出社區，也呼籲民眾若有毒販情資，應勇於檢舉，共同維護社區安全。

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