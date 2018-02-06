買電子菸回台 檢察官：含尼古丁最重判10年

電子菸補充液若含尼古丁，禁止輸入台灣。（資料照）

2018-02-06 12:55

〔記者吳政峰／台北報導〕台北地檢署檢察官林安紜6日透過台灣司法人權進步協會表示，近年來電子菸盛行，有人跨海從中國購回台灣，到了海關卻被查扣，一驗之下才知電子菸補充液成分含有尼古丁，屬藥事法規範的禁藥，未經核可不得輸入，最重可處10年徒刑，呼籲民眾要有法律知識，以免身陷訟累。

林安紜表示，一名男子平日有抽電子菸習慣，日前到中國出差，買了數瓶電子菸補充液回台，過海關時卻被查扣，過幾天收到地檢署傳票，還以為遇到詐騙集團，後來才知道自己成為了輸入禁藥的被告，因為補充液內含藥事法第6條規範｢足以影響人類身體結構及生理機能之藥品｣的尼古丁（NICOTINE）。

林安紜指出，電子菸補充液如含有尼古丁成分，屬於禁藥，一概不許輸入，縱然民眾攜帶回國的目的僅供自用，亦不在許可之列，如果違反法令，就是藥事法第82條要追究的｢輸入禁藥｣行為，最重將可能面對10年以下有期徒刑。

政府目前雖允許境外歸來的民眾攜帶少量香菸入境，然而針對含有尼古丁成分之電子菸補充液則是全面禁止輸入，因此，林安紜呼籲，民眾要注意返回國門時，切不可攜帶該類電子菸補充液，以免觸法。