跟閻羅王搶人！中壢興國分隊救護評比連3年特優

面對分秒必爭的生命搶救，興國分隊全力以赴、各項訓練扎實。（記者李容萍攝）

2018-02-05 22:59

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市消防局統計去年40個分隊總救護案件超過9萬6000件，較前年成長近4000件，其中，提升到院前心肺功能停止（OHCA）病患存活率，共有60位民眾經過消防救援成功出院，由第二大隊興國消防分隊共救回10人，在新公布去年救護業務評比成績，興國分隊連續3年榮獲全局特優的肯定。

興國分隊去年的總救護件數共3941件，其中到院前心肺功能停止的患者共67件，在救護隊員的努力下，搶救到院前心肺功能停止患者，成功存活超過2小時的共10位，成功存活且康復出院患者共7位。另外有1位急產孕婦，由救護隊員順利協助孕婦產出一位新生兒，順利迎接新生命到來。

興國分隊代理分隊長葉明欽表示，面對分秒必爭的生命搶救，市府持續推廣全民CPR以提升民眾的急救意識，經過這幾年的耕耘，多數民眾當面臨周遭的人有緊急危難時，更能提供可行的協助與適當的施行急救，並立即通報請求119協助，甚至可以透過119派遣員的指示，在救護車抵達前的短暫空窗期，給予緊急傷病患適宜的初步急救處置，待救護員抵達時，就能無縫接軌的延續患者生命。

隊員吳宗宇也說，曾處理1件路倒救護案件，到現場時患者已經無呼吸心跳，因有民眾先幫忙做CPR，他接手急救用上AED電擊，患者很快恢復意識，這件與民眾合作救回1條人命讓他特別有感。