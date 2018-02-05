2/5 威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎開出3注

2018-02-05 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月5日）開獎的第107000011期威力彩頭獎摃龜、第107000031期今彩539頭獎開出3注，每注可得800萬元，由高雄市鳳山區中正路182之3號1樓的「金來旺彩券行」、台中市豐原區南陽里永康路238號的「兆大獎彩券行」及桃園市蘆竹區大竹里大竹路441號的「來來彩券行」開出。

第107000011期威力彩中獎號碼為：「09、10、24、25、27、33。第二區：02。」頭獎、貳獎摃龜；參獎共7注中獎，每注可得15萬元；肆獎共36注中獎，每注可得2萬元；伍獎共207注中獎，每注可得4000元；陸獎共1765注中獎，每注可得800元；柒獎共3244注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬7727注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬4409注中獎，每注可得100元；普獎共4萬0299注中獎，每注可得100元。

第107000011期38樂合彩中獎號碼為「09、10、24、25、27、33」，五合摃龜；四合共10注中獎，每注可得6萬7500元；三合81注中獎，每注可得5750元；二合共1741注中獎，每注可得750元。

第107000031期今彩539中獎號碼為「05、17、22、23、24」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共204注中獎，每注可得2萬元；參獎共7118注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬7363注獲得，每注可獲得50元。

第107000031期39樂合彩中獎號碼為「05、17、22、23、24」，四合摃龜；三合共245注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7136注中獎，每注可得1125元。

第107000031期3星彩中獎號碼為「247」，正彩共30注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第107000031期4星彩中獎號碼為「8398」，正彩共32注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」