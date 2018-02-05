撞死清大奇才卻辯「我忘記了」 檢怒：應給家屬交待

2018-02-05 22:09

〔記者楊國文／台北報導〕男子胡家瑞前年開改裝車闖紅燈撞死清大物理奇才林仲桓，並將他拖行70公尺不治，一審被依殺人等罪重判十八年，高等法院今開準備庭，胡對事發經過、見了哪些人，卻以「我忘記了」塘塞，被害人律師氣得罵他「無悔意」，檢方質疑胡將林可能得諾貝爾獎的電腦丟棄，為的是湮證據，不滿指著胡說「你要給家屬一個交待啊！」。

清大博士生林仲桓（32歲）投身研究半導體薄膜新材料鍺烯，前年6月22日深夜，現年26歲的胡家瑞開車行經新店中興、民權路口，涉闖紅燈並高速迴轉，撞倒林仲桓及許姓女子，林被捲入車底，又被拖行致死。胡在寶橋立體停車場燒毀林的筆電，他落網時辯稱車內音樂聲音很大、隔熱紙又黑，「沒發現撞到人」。

胡在交保後，將林的筆電，丟入新店溪，還在家上演「舉槍自盡」戲碼，但槍傷疑非現場遺留的改造手槍子彈造成。

台北地院依殺人、槍砲等罪判他18年徒刑，胡認為判刑太重，檢方則認為他犯後態度不佳，雙方均上訴高院審理。民事部份，被害人家屬訴請胡賠償1454萬元，北院日前開庭，胡父陪同胡家瑞出庭，面對法官詢問，竟兩手一攤說「沒什麼好答辯的，否則也付不出來」。

高院今再度開庭，胡父陪同兒子胡家瑞出庭。胡家瑞庭訊中，對當天經過、見了哪些人，都以「我忘記了」回應，連家屬質疑胡是為強盜而殺人，並指轎車方向盤有血跡，很可能是胡伸手搶林的筆電等物品時受傷，胡否認此事，但對於手為何受傷，他仍跳針式回答：「我忘記了」。被害家屬委任律師聞言起身批評，胡男肇事至今，對事實經過仍出現很多版本，「這根本沒有交待清楚」。

庭末，胡男的律師以他有精神方面疾病，向高院聲請做精神鑑定，檢方則聲請對胡做測謊，高院表示，近日將做出裁定。