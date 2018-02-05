撈過界！ 強國丐幫來台行乞 半月逾10萬入袋

2018-02-05 17:04

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄知名觀光景點旗山老街，最近出現多名操著中國口音的乞丐沿街乞討，旗山警方帶回3名簽證逾期的嫌犯，其中梁姓夫妻檔坦承，半個月來已乞討10萬元入袋。

旗山老街店家說，老街平時少有乞丐行乞，即使有，也是熟面孔，但最近突然出現一批陌生乞丐，約有2、3組人馬，不是斷手斷腳，就是侏儒症患者，由於操著一口中國口音，格外引人側目。

旗山警分局建國派出所警員張佑全4日下午1點多接獲報案，前往老街詢問上肢兩手臂全無、正在行乞的魏男（31歲），如何來台、有無住居所、何故流落街頭等細節，魏男神情緊張支吾其詞、交代不清，張員察覺有異，將他帶返警所調查。

沒多久，又有民眾通報，在距離中山路短短不到50公尺的永福街上，另出現1對身障男女在街頭唱歌賣藝，警方隨即派員一併帶回調查。

警方發現3人均為中國籍，持醫美、觀光簽證來台，皆搭乘出租車來到旗山老街，雙方堅稱互不認識，並辯稱是來台觀光，因缺旅費才行乞。

警方表示，32歲梁男下肢殘障，與28歲侏儒症患者鄧女，自稱是夫妻來台賣藝，去年9月初入境，應於9月23日出境，已逾期居留4個多月，2人坦承，近半個月來已乞討到10萬元入袋；魏男1月20日入境，也應於2月3日出境，但他辯稱沒乞討到多少錢。

警方懷疑幕後有不肖集團操控，全案先依社會秩序維護法開單勸導，將3人移送移民署依權責查辦，同時循線擴大偵辦，警方提醒民眾不要讓愛心變成有心人利用工具。