磚造平房冒濃煙 鄰居緊急通報幸無礙

磚造平房冒出濃煙，消防隊員趕緊佈線救火。（記者吳昇儒攝）

2018-02-05 16:18

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市中山區協和街一處1樓磚造平房今日下午2時41分許突然冒出濃煙，附近的住戶立刻通報119救援。消防隊員趕抵現場，迅速將火勢撲滅，幸無大礙。屋主趕抵現場，向消防隊員表示，該處平時無人居住，正準備改建裝修，不知為何會突然起火。

區長鄭錦濃趕到現場查看狀況，直呼還好鄰居幫忙守望相助，才沒釀成災害。因房內堆滿雜物，待災害現場清除後，火災調查科人員將進屋採證，釐清起火原因。