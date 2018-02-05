租屋打100、50元麻將 場主有罪改判無罪

2018-02-05 16:06

〔記者蔡清華／高雄報導〕吳姓婦人去年元月，邀3名牌友到他的租屋處打100、50元麻將 （底100元，50元一台）桌上擺放200元自摸彩金供買便當飲料，遭警方持搜索票查獲，吳女被依圖利聚眾賭博罪被判3個月易科罰金要繳9萬元，經上訴後，法院認定未達「圖利聚眾」程度，改判吳女無罪，全案仍可上訴。

去年1 月28日晚間9 時5 分許，高市仁武警方持搜索票，破三門進到吳女租屋處，查獲吳女與陳姓、徐姓、謝姓等4人打麻將，當場查扣麻將1 副、骰子3 顆、牌尺4 支、賭資1600 元，及被指控抽頭金200 元。

才上桌半個小時警察就上門，4女嚇得全身發抖，面色鐵青稱，吳女被控圖利聚眾賭博罪移送辦，其他三女被依社維法裁處。

橋頭地院簡易庭審理時，法官認為牌桌上的200 元是「抽頭金」自摸要抽50元，打完一圈也要抽200元給吳女，且「在公眾得出入」之場所聚賭，一審被判3個月徒刑，易科罰金也要繳9萬元。

經上訴橋頭地院二審法庭，吳女辯稱，當天是跟好朋友在租屋處一起玩麻將，並未抽頭，桌上所查扣之200 元，是大家約定自摸者要放50元在桌上，用來買東西給大家吃的錢，並無營利之意圖，亦未聚眾賭博。

經查，「抽頭金」200 元，確為牌局之後在外購買食物使用，而非由被告個人獨享，且警方搜索時須經過一樓大門及二樓的兩道門共三道門，才能到達被告租屋處，房間狹小，在場人與被告熟識等理由，認定吳女未達「圖利聚眾」程度判她無罪。