苗警成功掐毒苗 破獲一粒眠梅錠加工分裝廠

苗栗警方所查獲的K他命摻和劑5.2公斤。（記者張勳騰攝）

2018-02-05 15:38

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣警察局刑事警察大隊接獲情資，指中部地區吳姓毒販為牟取暴利，在中市地區從事一粒眠梅錠加工分裝廠，經前往搜索逮捕吳姓、劉姓2名主嫌，起出一粒眠梅錠159顆、製造工具及K他命摻和劑5.2公斤等，兩嫌供稱，原本打算製造100萬顆一粒眠梅錠販售，市價粗估3、4億元，所幸被警方及時截斷，避免毒品流入市面。

全案經刑事局中部打擊犯罪中心、苗栗縣警局刑大、竹南警分局、台中市警局等單位，共組專案小組長期跟監、蒐證，3日見時機成熟，由台中地檢署指揮專案小組成員20餘人，兵分多路同步執行拘提、搜索，先於台中市拘提吳姓主嫌到案，起出第三級毒品K他命摻和劑、重5267公克、毒品咖啡包6包等贓證物。

警方專案小組在台中市1棟社區大樓15樓，以優勢警力進行攻堅、搜索，當場查獲6名年輕男女正進行轟趴拉K不法犯行，又帶同吳姓（24歲）、劉姓（23歲）2名主嫌前往台中市另1處透天厝執行搜索，發現屋內設置一粒眠混合型毒品加工廠，現場查獲一粒眠梅錠159顆、打錠機、研磨器、攪拌器、電子磅秤、烘箱、拉K盤等贓證物。

吳、劉2人均坦承意圖製造毒品，供稱為牟取暴利，以一粒眠毒品及梅粉、芒果口味粉末、哈密瓜口味粉末、咖啡紅茶粉末製成混合型毒品後，再重新包裝成梅錠販售。吳、劉2嫌經台中地方法院裁定羈押禁見。

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