天雨路滑對撞 男駕駛遭夾困車內

消防隊員救出李男。（記者余衡翻攝）

2018-02-05 15:25

〔記者余衡／新北報導〕新北市鶯歌區東湖路下午1點半左右傳出車禍受困，駕駛綠色廂型車的25歲李姓男子，行經該路段時疑因天雨路滑，與對向駕駛白色小貨車的50歲游姓男子迎面對撞，車禍造成廂型車車頭嚴重扭曲變形，李男遭夾困車內動彈不得。民眾見狀立刻向119求助。

警、消人員獲報趕抵，迅速用破壞器材撐開車體，李男遭救出時意識清醒，經檢傷左腳有骨折情形送醫觀察，游男僅受輕傷不願就醫，詳細肇事原因有待警方調查釐清。